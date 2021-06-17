17 июня 2021
16 июня 2021

В Челябинске объявят кастинг на освободившееся место в парламенте

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Первая сессия нового состава Законодательного собрания Челябинской области. Челябинск , ершов вячеслав
Уход Вячеслава Ершова запустил процесс довыборов в заксобрание Челябинской области Фото:

Праймериз по выбору кандидатов на место в заксобрании Челябинской области, освободившееся после внезапного ухода Вячеслава Ершова, стартуют уже 25 июня. Об этом сообщил источник URA.RU в партийных кругах.

«Предварительное голосование начнется с 25 июня. В Москве с 19 июня начинается съезд „Единой России“, где руководитель регионального исполкома Денис Моисеев встретится по этому поводу с руководством. Он представит список возможных сменщиков Ершова», — пояснил URA.RU инсайдер. Он также добавил, что из-за коронавируса праймериз пройдут исключительно онлайн.

«Решение о форме проведения будет принимать президиум генсовета партии», — заявил URA.RU Моисеев. От иных комментариев он воздержался.

«Мы соберемся 20 июня, чтобы объявить довыборы в заксобрание. После официальной публикации в газете „Южноуральская панорама“ 24 июня решение вступит в силу», — подтвердил URA.RU председатель облизбиркома Сергей Обертас.

Ершов, избравшийся при поддержке ЕР, не проработал и года в областном парламенте. К сессии 17 июня он принес заявление о сложении полномочий, где не стал указывать причины ухода. Депутаты проголосовали за отставку в его отсутствие. На звонок URA.RU он не ответил, а ранее заявлял, что собирается в отпуск. В ЗСО Ершов трудился на освобожденной основе и получал зарплату. Согласно опубликованным декларациям о доходах, он входил в тройку самых бедных народных избранников от региона.

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