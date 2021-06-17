Власти отменили главное событие июня для челябинской молодежи

Коронавирус лишил Челябинск феста граффити, хип-хопа и прочих развлечений в День молодежи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Фестиваль современного спорта, искусства и музыки «Урбан Фест-2021», приуроченный в Челябинске ко Дню молодежи и намеченный на 27 июня, не состоится. Решение принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

«Мы отменяем массовые мероприятия, на которых невозможно обеспечить эффективный входной контроль по COVID-19. К сожалению, фестиваль „Урбан Фест -2021“ к ним относится», — пояснил URA.RU вице-мэр Челябинска Сергей Авдеев.

Мероприятие предполагалось провести на парковочном пространстве около ТРК «Горки». Зрителям обещали показательные соревнования по стритболу, скейтбордингу, кроссфиту, скутерингу и воркауту, заезды по картингу и мототриалу, танцевальные батлы по брейк-дансу и хип-хопу, граффити-площадку с краской и призами для победителей. Завершить все должен был концерт группы Lovanda.

При этом в мэрии Челябинска сообщили, что постараются провести фестиваль песчаных скульптур на набережной реки Миасс. «Он, скорее всего, состоится. Но в усеченном формате, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации.

На сегодня из-за прихода третьей волны пандемии в Челябинской области отменен целый ряд крупных мероприятий. Второй год подряд на Южном Урале не состоятся Ильменский и Бажовский фестивали, а также Бушуевский фестиваль оружейников. Не будет и Сабантуя, празднование которого также собирало десятки тысяч участников разных национальностей и даже гостей из-за рубежа.

Есть надежда, что челябинцы хотя бы смогут полюбоваться гигантскими скульптурами из песка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU