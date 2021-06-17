Самый богатый ректор вуза в Пермском крае сохранил пост

Анатолий Ташкинов вновь избран ректором Пермского политеха Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ректором крупнейшего вуза Пермского края — Пермского политехнического университета (ПНИПУ) — избран Анатолий Ташкинов. Решение принято в ходе конференции работников и студентов университета, сообщили URA.RU в пресс-службе учебного заведения.

Делегатами конференции стали действующий ректор Пермского политеха Анатолий Ташкинов и проректор по учебной работе Николай Лобов. «Оба кандидата выступили с предложениями по реализации программы развития университета. Тайным голосованием на пост ректора был избран Анатолий Ташкинов», — отметили в пресс-службе вуза.

Процедура выборов ректора ПНИПУ стартовала в апреле. На пост ректора претендовали три кандидата — Ташкинов, а также проректоры этого вуза Николай Лобов и Владимир Коротаев. Ташкинов возглавляет Пермский политехнический университет с 2011 года. URA.RU рассказывало, что по итогам прошлого года он стал самым богатым ректором в Пермском крае.