17 июня 2021
16 июня 2021

Самый богатый ректор вуза в Пермском крае сохранил пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Решетников в Политехе на встрече со студентами. Пермь
Анатолий Ташкинов вновь избран ректором Пермского политеха Фото:

Ректором крупнейшего вуза Пермского края — Пермского политехнического университета (ПНИПУ) — избран Анатолий Ташкинов. Решение принято в ходе конференции работников и студентов университета, сообщили URA.RU в пресс-службе учебного заведения.

Делегатами конференции стали действующий ректор Пермского политеха Анатолий Ташкинов и проректор по учебной работе Николай Лобов. «Оба кандидата выступили с предложениями по реализации программы развития университета. Тайным голосованием на пост ректора был избран Анатолий Ташкинов», — отметили в пресс-службе вуза.

Процедура выборов ректора ПНИПУ стартовала в апреле. На пост ректора претендовали три кандидата — Ташкинов, а также проректоры этого вуза Николай Лобов и Владимир Коротаев. Ташкинов возглавляет Пермский политехнический университет с 2011 года. URA.RU рассказывало, что по итогам прошлого года он стал самым богатым ректором в Пермском крае.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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