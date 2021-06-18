«Единая Россия» раскрыла, как обеспечит безопасность на съезде

ЕР предпринимает жесткие меры безопасности на предвыборном съезде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На съезде «Единой России» в субботу 19 июня будут соблюдены все меры эпидемиологической безопасности. В частности, тайное голосование проведут в отдельно стоящем помещении с соблюдением социальной дистанции между делегатами, сообщили URA.RU в пресс-службе ЕР.

«Потоки участников тайного голосования будут разделены, расстояние между голосующими строго регламентировано. В зоне голосования все участники смогут обработать руки санитайзерами. Также дезинфицировать будут тач-панели, с помощью которых пройдет голосование, и все помещения, где установят обеззараживатели воздуха. Кроме того, на съезде будет работать пункт экспресс-тестирования на COVID-19», — сообщили в партии.

Работа съезда будет транслироваться в онлайн-режиме на официальном сайте ЕР и в соцсетях. Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Москве организаторы вынуждены были сократить число журналистов, работающих на площадке съезда.

Предвыборный съезд ЕР пройдет 19 июня в столичном «Экспоцентре». Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки организаторы втрое сократили число делегатов и приглашенных, чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятия. Для участия в съезде нужно пройти ПЦР-тестирование и при регистрации иметь на руках справку об отсутствии коронавируса. Всем участникам будут выдаваться защитные маски.

На съезде будет утвержден список кандидатов, которых партия выдвинет на выборы в Госдуму. Также станут известны основные направления предвыборной программы ЕР, которую планируется утвердить после широкого обсуждения в регионах в августе.