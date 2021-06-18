Песков оценил появление «бесковидных» ресторанов в Москве

Попасть в «бесковидные» рестораны можно будет по специальному QR-коду Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У Кремля нет претензий к решению мэра Москвы Сергея Собянина об открытии ресторанов, которые смогут посещать только привитые от коронавируса жители. Деление россиян на вакцинированных и невакцинированных не является проблемой, страшнее него — деление на больных и здоровых, ответил URA.RU во время конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Самое страшное — это деление россиян на тех, кто лежит в реанимации на искусственной вентиляции легких, и тех, кто не лежит. Чтобы этого не допустить, надо сделать все возможное», — сказал Дмитрий Песков.

18 июня в Москве был зафиксирован суточный рекорд заболеваемости коронавирусом — 9056 случаев. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в течение недели в городе появятся 10-15 «бесковидных» ресторанов, в которые смогут попасть только привитые от коронавируса жители. Для этого им надо будет предъявить QR-код с госуслуг о вакцинации. После того, как 100% сотрудников других ресторанов вакцинируются, опыт будет распространен и на эти заведения общепита.