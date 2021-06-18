Еще в одном регионе РФ ввели обязательную вакцинацию от COVID

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Первый в Свердловской области пункт вакцинации против COVID-19 на территории торгового центра. Екатеринбург, медсестра, укол, прививка, медицинская сестра, вакцинация, covid19, коронавирус, вакцина от коронавируса, прививка от ковид
Вакцинация будет обязательна для некоторых категорий граждан Фото:

В Ленинградской области стартует обязательная вакцинация от коронавируса. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.

«Руководителям государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области в срок до 1 сентября 2021 года организовать вакцинацию не менее 80% работников госучреждений c учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19», — говорится в постановлении правительства РФ. Также до этого срока необходимо организовать вакцинацию работников здравоохранения, соцзащиты, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, торговли, транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области стартовала обязательная вакцинация от коронавируса. Некоторое время спустя к ним присоединилась и Сахалинская область.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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