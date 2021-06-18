Еще в одном регионе РФ ввели обязательную вакцинацию от COVID

Вакцинация будет обязательна для некоторых категорий граждан Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ленинградской области стартует обязательная вакцинация от коронавируса. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.

«Руководителям государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области в срок до 1 сентября 2021 года организовать вакцинацию не менее 80% работников госучреждений c учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19», — говорится в постановлении правительства РФ. Также до этого срока необходимо организовать вакцинацию работников здравоохранения, соцзащиты, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, торговли, транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области стартовала обязательная вакцинация от коронавируса. Некоторое время спустя к ним присоединилась и Сахалинская область.