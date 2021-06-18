Конгрессмены просят Байдена пройти тест на умственные способности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джо Байден, байден джо
Экс-врач Белого дома призвал Байдена срочно пройти тест на наличие когнитивных расстройств Фото:

Президенту США Джо Байдену следует незамедлительно пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций. Снижение умственной способности американского лидера беспокоят конгрессменов-республиканцев. Об этом сказано в письме экс-врача Белого дома конгрессмена Ронни Джексона.

«Американский народ заслуживает знать, что президент может исполнять обязанности главы государства и верховного главнокомандующего. Для того чтобы этого достичь, мы призываем вас немедленно пройти когнитивный тест», — говорится в письме, опубликованном на официальном сайте экс-врача.

Отмечается, что 13 конгрессменов-республиканцев поддержали высказывание Джексона и подписали письмо. «Действующему президенту следует последовать примеру экс-президента США Дональда Трампа, который проходил аналогичное тестирование», — уточнятся в письме.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что образ Байдена, который «рисует» пресса России и США, не имеет ничего общего с действительностью. После встречи двух глав государств иностранные СМИ усомнились в готовности Байдена противостоять надвигающимся вызовам, передает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...