Конгрессмены просят Байдена пройти тест на умственные способности

Президенту США Джо Байдену следует незамедлительно пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций. Снижение умственной способности американского лидера беспокоят конгрессменов-республиканцев. Об этом сказано в письме экс-врача Белого дома конгрессмена Ронни Джексона.
«Американский народ заслуживает знать, что президент может исполнять обязанности главы государства и верховного главнокомандующего. Для того чтобы этого достичь, мы призываем вас немедленно пройти когнитивный тест», — говорится в письме, опубликованном на официальном сайте экс-врача.
Отмечается, что 13 конгрессменов-республиканцев поддержали высказывание Джексона и подписали письмо. «Действующему президенту следует последовать примеру экс-президента США Дональда Трампа, который проходил аналогичное тестирование», — уточнятся в письме.
Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что образ Байдена, который «рисует» пресса России и США, не имеет ничего общего с действительностью. После встречи двух глав государств иностранные СМИ усомнились в готовности Байдена противостоять надвигающимся вызовам, передает телеканал 360.
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