Путин назвал главную сложность в общении с Байденом

Президент России Владимир Путин сказал, что главная сложность в общении с главой США Джо Байденом — это его образ, который «рисует» пресса России и США. Образ Байдена не имеет ничего общего с действительностью, сказал Путин.
«Тот образ, который рисуют, он даже расхолаживает, но расхолаживаться тут нечего. Байден профессионал, и надо очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает», — сказал Путин на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва. Трансляция ведется на сайте телеканала «Россия-24». «Образ Байдена, который „рисует“ и наша, и американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью», — сообщил президент России. Путин отметил, что Байден выглядел бодрым после долгого перелета.
Путин и Байден встретились в Женеве 16 июня. Байден объяснился после своих слов об «убийце», президент России сообщил, что его устроило объяснение. Главы стран обсуждали реализацию Минских соглашений, возврат послов и сотрудничество в Арктике. Байден и Путин подписали заявление о стратегической стабильности только в конце переговоров.
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