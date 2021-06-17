Путин назвал главную сложность в общении с Байденом

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Послание президента. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил, что президент США во время переговоров выглядел бодрым Фото:

Президент России Владимир Путин сказал, что главная сложность в общении с главой США Джо Байденом — это его образ, который «рисует» пресса России и США. Образ Байдена не имеет ничего общего с действительностью, сказал Путин.

«Тот образ, который рисуют, он даже расхолаживает, но расхолаживаться тут нечего. Байден профессионал, и надо очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает», — сказал Путин на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва. Трансляция ведется на сайте телеканала «Россия-24». «Образ Байдена, который „рисует“ и наша, и американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью», — сообщил президент России. Путин отметил, что Байден выглядел бодрым после долгого перелета.

Путин и Байден встретились в Женеве 16 июня. Байден объяснился после своих слов об «убийце», президент России сообщил, что его устроило объяснение. Главы стран обсуждали реализацию Минских соглашений, возврат послов и сотрудничество в Арктике. Байден и Путин подписали заявление о стратегической стабильности только в конце переговоров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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