Минобороны не смогло отсудить у Курганмашзавода 130 млн рублей

Министерству обороны РФ не удалось взыскать с ПАО «Курганмашзавод» (КМЗ, единственный в России производитель боевых машин пехоты) почти 130 млн рублей за нарушение сроков поставки товара. Такое решение приняли Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд.
Минобороны требовало от КМЗ неустойку в размере 129,698 млн рублей за нарушение сроков поставки товара по госконтракту, заключенному в ноябре 2017 года. Согласно этому контракту, КМЗ должен был поставить продукцию на 7,4 млрд рублей до 10 ноября 2018 года, но просрочил поставку на 333 дня.
Согласно судебным материалам, просрочку на КМЗ объяснили тем, что субпоставщики не смогли своевременно получить комплектующие изделия — французскую тепловизионную камеру. «Непоставка сборочных комплектов камер в Россию вызвана тем, что в 2018 году фирма Thales LAS France SAS в сложившейся геополитической обстановке не могла подтвердить возможность поставки комплектующих изделий в РФ, но не прекращала работу по получению официального разрешения государственных органов Франции на их поставку в РФ», — указано в решении. Суд признал это обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором).
«В удовлетворении исковых требований отказать», — говорится в решении, опубликованном в картотеке арбитражных дел. Минобороны пыталось обжаловать отказ, но Девятый арбитражный апелляционный суд оставил первоначальное решение в силе.
Ранее URA.RU сообщало, что КМЗ получил претензию от Минобороны на 631 млн рублей, связанную с неисполнением обязательств по госконтракту. В 2020 году Минобороны пыталось взыскать с КМЗ неустойку в 160 млн рублей по госконтракту от 2015 года, но суд признал за КМЗ долг только в 14 млн рублей. До этого Минобороны требовало от КМЗ две неустойки в 35 и 26 млн рублей, но оба иска были отклонены судом.
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