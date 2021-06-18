Политолог: почему Путин придет на съезд ЕР, несмотря на пандемию

Решение президента Владимира Путина лично посетить съезд «Единой России», несмотря на новый всплеск распространения коронавируса, говорит о его поддержке партии. Главной интригой мероприятия остается состав списка «Единой России», с которым она пойдет на выборы в Госдуму 2021 года, сказал URA.RU директор «Центра политической конъюнктуры» Алексей Чеснаков, который в прошлом работал в администрации президента.
«Демонстративное заявление о том, что Владимир Путин очно будет присутствовать на съезде, тоже о многом говорит. Конечно же, Владимир Путин будет поддерживать свою партию — партию, которую он создавал, которую он постоянно поддерживает, дает ей пасы разного рода», — сказал Алексей Чеснаков.
Политолог напомнил, что на съезде, 19 июня, будет утвержден список «Единой России». По словам Чеснакова, его состав и конфигурация будет иметь большое значение для избирательной кампании в стране. «Я бы не исключал буквально до последнего момента самых интересных вариантов», — отметил эксперт.
Съезд «Единой России» пройдет 19 июня в «Экспоцентре» в Москве. На нем будут утверждены список партии к предстоящим выборам в Госдуму и основные направления предвыборной программы. Из-за роста числа заражений коронавирусом организаторы ввели дополнительные меры санитарной безопасности и сократили число делегатов и гостей съезда втрое. О том, что Владимир Путин будет очно присутствовать на мероприятии, 18 июня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Подписывайтесь на URA.RU в