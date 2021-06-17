Мэр Екатеринбурга назвал дату презентации нового генплана

Действие нынешнего генплана Екатеринбурга заканчивается в 2025 году, новый будет принят в 2024-м Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Проект нового генплана Екатеринбурга — документа, по которому будут строиться жилые кварталы, соцобъекты и дороги до 2045 года, — покажут горожанам в третьем квартале 2023 года. Об этом говорится в постановлении мэра Алексея Орлова об этапах подготовки генплана-2045.

Из документа следует, что техзадание будет сверстано к декабрю 2021 года, концепция территориального развития — к маю 2022-го, материалы проекта генплана — к концу 2022-го. В январе 2023-го проект нового генплана покажут экспертному совету при свердловском минстрое. Общественные обсуждения по проекту начнутся в сентябре. А в декабре его отправят на согласование в региональное правительство. «Проект документа будет разрабатываться с учетом предложений и замечаний от юридических и физических лиц, от застройщиков и общественности», — цитирует пресс-служба мэрии замначальника департамента по градостроительному развитию и планировке Алексея Черноскутова.

По данным URA.RU, работа над новым генпланом фактически началась в конце апреля. Об этом договорились на встрече Алексея Орлова и его нового заместителя по вопросам строительства Рустама Галямова с ведущими девелоперами Екатеринбурга.

Споры вокруг нового генплана Екатеринбурга ведутся с осени 2019 года. Изначально предполагалось, что он будет рассчитан до 2035 года. Проект, предложенный тогда командой экс-мэра Александра Высокинского, вызвал возмущение у бизнесменов, минстроя и минЖКХ, подсчитавших, что, во-первых, он не учитывает развитие агломерации, а во-вторых, якобы грозит отменой уже согласованных строительных проектов. В итоге в начале 2020 года областные власти распорядились остановить подготовку документа и расширить горизонт планирования до 2040 года. В конце 2020-го губернатор Евгений Куйвашев распорядился полностью переписать документ, подготовленный прежней администрацией.