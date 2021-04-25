Первая встреча Алексея Орлова (в центре) с крупнейшими застройщиками прошла 22 апреля Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Идеологию нового генплана Екатеринбурга — документа, по которому будут строиться жилые кварталы, соцобъекты и дороги до 2040 года — подготовят к концу сентября. По словам источника URA.RU в городской власти, об этом мэр Алексей Орлов договорился с застройщиками на закрытой встрече 22 апреля. Помимо этой договоренности была достигнута еще одна.

«Условились, что к концу третьего квартала девелоперы согласуют и предложат администрации идеологию нового генплана. Также в мэрии согласились примерно раз в две недели проводить совещания с крупнейшими представителями отрасли — под руководством самого Орлова или его [профильного] зама [Рустама Галямова]», — раскрыл детали встречи источник.

Споры вокруг нового генплана длятся с осени 2019 года. Изначально предполагалось, что документ будет рассчитан до 2035 года. Проект генплана, предложенный командой экс-мэра Александра Высокинского, вызвал возмущение у бизнесменов, минстроя и минЖКХ, посчитавших, что, во-первых, он не учитывает развитие агломерации, а во-вторых, якобы грозит отменой уже согласованных строительных проектов. В итоге в начале 2020 года областные власти распорядились остановить подготовку документа и расширить горизонт планирования до 2040 года.

В пресс-службе мэрии, комментируя ситуацию, предложили опираться на заявление мэрии, сделанное по итогам встречи 22 апреля. Про обсуждение нового генплана там не говорилось.