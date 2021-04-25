25 апреля 2021
24 апреля 2021

Мэр Екатеринбурга запустил подготовку нового генплана. Из-за него спорят полтора года

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая встреча Алексея Орлова (в центре) с крупнейшими застройщиками прошла 22 апреля Фото:

Идеологию нового генплана Екатеринбурга — документа, по которому будут строиться жилые кварталы, соцобъекты и дороги до 2040 года — подготовят к концу сентября. По словам источника URA.RU в городской власти, об этом мэр Алексей Орлов договорился с застройщиками на закрытой встрече 22 апреля. Помимо этой договоренности была достигнута еще одна.

«Условились, что к концу третьего квартала девелоперы согласуют и предложат администрации идеологию нового генплана. Также в мэрии согласились примерно раз в две недели проводить совещания с крупнейшими представителями отрасли — под руководством самого Орлова или его [профильного] зама [Рустама Галямова]», — раскрыл детали встречи источник.

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Споры вокруг нового генплана длятся с осени 2019 года. Изначально предполагалось, что документ будет рассчитан до 2035 года. Проект генплана, предложенный командой экс-мэра Александра Высокинского, вызвал возмущение у бизнесменов, минстроя и минЖКХ, посчитавших, что, во-первых, он не учитывает развитие агломерации, а во-вторых, якобы грозит отменой уже согласованных строительных проектов. В итоге в начале 2020 года областные власти распорядились остановить подготовку документа и расширить горизонт планирования до 2040 года.

В пресс-службе мэрии, комментируя ситуацию, предложили опираться на заявление мэрии, сделанное по итогам встречи 22 апреля. Про обсуждение нового генплана там не говорилось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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