18 июня 2021

Союз туриндустрии: что будет с ценами на отдых в Турции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Турция 2020. Пермь, отель, турция, путешествия, отдых, туризм
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией Фото:

Цены на отдых в Турции для россиян в этом году останутся на уровне 2020 года. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

«Туроператоры готовы стартовать с 22 июня, главное — формальный допуск чартеров. Цены будут держать на уровне 2020 года, чтобы восстановить поток», — передает его слова ТАСС.

В пресс-службе «Интуриста» рассказали, что минимум первые две недели цены будут держаться на том уровне, который был до введения ограничений. С этим мнением согласны в Tez Tour. Однако в компании отметили, что с увеличением количества заявок на отдых в стране уровень цен на проживание, скорее всего, повысится. В Anex Tour также не ожидают существенного роста цен.

Ранее стало известно, что оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Также принято решение возобновить авиасообщение с Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией с 28 июня. Голикова отметила, что будет увеличено число рейсов с Австрией, Азербайджаном, Арменией, Грецией.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...