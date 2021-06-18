Союз туриндустрии: что будет с ценами на отдых в Турции

Цены на отдых в Турции для россиян в этом году останутся на уровне 2020 года. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.
«Туроператоры готовы стартовать с 22 июня, главное — формальный допуск чартеров. Цены будут держать на уровне 2020 года, чтобы восстановить поток», — передает его слова ТАСС.
В пресс-службе «Интуриста» рассказали, что минимум первые две недели цены будут держаться на том уровне, который был до введения ограничений. С этим мнением согласны в Tez Tour. Однако в компании отметили, что с увеличением количества заявок на отдых в стране уровень цен на проживание, скорее всего, повысится. В Anex Tour также не ожидают существенного роста цен.
Ранее стало известно, что оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Также принято решение возобновить авиасообщение с Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией с 28 июня. Голикова отметила, что будет увеличено число рейсов с Австрией, Азербайджаном, Арменией, Грецией.
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