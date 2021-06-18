18 июня 2021

Выживший при крушении самолета в Кузбассе рассказал о трагедии

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры разбившегося самолета Л-410 в Кузбассе видели и слышали, что произошло Фото:

Во время падения самолета пассажиры слышали хлопок и видели остановку винта двигателя. Об этом сообщил один из выживших парашютистов, пострадавших при крушении самолета L-410 в Кузбассе.

«Перед падением самолета произошел хлопок, винт на двигателе остановился. После этого самолет начал падать», — передает РЕН ТВ, ссылаясь на выжившего парашютиста. Для самолета это был четвертый подъем за день.

Самолет разбился 19 июня на аэродроме Танай в Кемеровской области. Во время тренировочного полета с парашютистами. На борту в момент авиакатастрофы находились 17 парашютистов. Количество жертв, по последним данным, выросло до девяти. Экипаж успел сообщить об отказе двигателя. На данный момент все полеты самолетов типа L-410 приостановлены на территории России до окончания расследования причин крушения воздушного судна.

Ранее в Сети опубликовали видео с места крушения L-410. На записи видны обломки воздушного судна, на месте ЧП работают сотрудники МЧС и медики. Возбуждено уголовное дело.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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