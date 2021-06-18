Выживший при крушении самолета в Кузбассе рассказал о трагедии

Пассажиры разбившегося самолета Л-410 в Кузбассе видели и слышали, что произошло Фото: группа «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте»

Во время падения самолета пассажиры слышали хлопок и видели остановку винта двигателя. Об этом сообщил один из выживших парашютистов, пострадавших при крушении самолета L-410 в Кузбассе.

«Перед падением самолета произошел хлопок, винт на двигателе остановился. После этого самолет начал падать», — передает РЕН ТВ, ссылаясь на выжившего парашютиста. Для самолета это был четвертый подъем за день.

Самолет разбился 19 июня на аэродроме Танай в Кемеровской области. Во время тренировочного полета с парашютистами. На борту в момент авиакатастрофы находились 17 парашютистов. Количество жертв, по последним данным, выросло до девяти. Экипаж успел сообщить об отказе двигателя. На данный момент все полеты самолетов типа L-410 приостановлены на территории России до окончания расследования причин крушения воздушного судна.

Ранее в Сети опубликовали видео с места крушения L-410. На записи видны обломки воздушного судна, на месте ЧП работают сотрудники МЧС и медики. Возбуждено уголовное дело.