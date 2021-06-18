18 июня 2021

В России приостановили все полеты L-410 из-за трагедии в Танае

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На месте ЧП работают следственная группа и спасатели Фото:

ДОСААФ приостанавливает все полеты самолетов L-410 из-за трагедии в Кемеровской области. Здесь 19 июня разбился самолет с парашютистами на борту, погибли девять человек.

«Полеты приостанавливаются до завершения расследования жесткой посадки в Кемеровской области», — пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ДОСААФ. Такое указание дал председатель ДОСААФ России Александр Колмаков.

По информации telegram-канала Mash, крушение произошло из-за технической неисправности: по одной из версий, мог отказать двигатель. Около полутора месяцев назад самолет проходил технический осмотр, передает Life Shot. Это был четвертый подъем за день

По факту ЧП в Танае возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета РФ, дело возбуждено по статье УК РФ о нарушении правил безопасности.

Самолеты L-410 — одни из самых распространенных, после Ан-2, на аэродромах России, где совершаются прыжки с парашютом. На Урале аналогичный самолет используется на аэродроме Устиново в Челябинской области. Они также служат для пассажирских авиаперевозок.

L-410 — многоцелевой двухмоторный самолет для внутренних полетов, разработан в 1970-х годах в Чехоловакии, на заводе Let Kunovice. Вмещает до 19 пассажиров. По информации «Комсомольской правды», разбившийся в Кузбассе Танае самолета находился в эксплуатации с июля 1989 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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