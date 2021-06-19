Собянин ответил комику Незлобину на вопрос о COVID. «Вакцинируйся и свободен»

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Ресторан ESHAK. Открытие летней веранды. Екатеринбург, незлобин
Незлобин задал вопрос о вакцинации Собянину в личных сообщениях Instagram Фото:
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Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил комику, уроженцу Полевского Свердловской области, Александру Незлобину на вопрос о том, стоит ли ему строить планы на лето в связи с усилением ограничений из-за коронавируса. Юморист опубликовал в instagram-своем аккаунте скрин переписки в директе (личные сообщения) с мэром.

«Не занят? Хотел уточнить — мне на лето что-нибудь планировать?», — написал Незлобин в личном сообщении главе столицы. Собянин в комментариях посоветовал комику поставить прививку от коронавируса. «Привет. Вакцинируйся и все лето свободен», — написал он.

Также Незлобин опубликовал в своем сторис скриншот переписки с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. «Спишь? Как думаешь, чем прививаться?», — спросил стендапер у экс-президента РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы. Также в столице временно приостанавливается деятельность фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах, передает телеканал 360.

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