Незлобин задал вопрос о вакцинации Собянину в личных сообщениях Instagram Фото: Дарья Попова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил комику, уроженцу Полевского Свердловской области, Александру Незлобину на вопрос о том, стоит ли ему строить планы на лето в связи с усилением ограничений из-за коронавируса. Юморист опубликовал в instagram-своем аккаунте скрин переписки в директе (личные сообщения) с мэром.

«Не занят? Хотел уточнить — мне на лето что-нибудь планировать?», — написал Незлобин в личном сообщении главе столицы. Собянин в комментариях посоветовал комику поставить прививку от коронавируса. «Привет. Вакцинируйся и все лето свободен», — написал он.

Также Незлобин опубликовал в своем сторис скриншот переписки с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. «Спишь? Как думаешь, чем прививаться?», — спросил стендапер у экс-президента РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы. Также в столице временно приостанавливается деятельность фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах, передает телеканал 360.