Депутат Госдумы предложил новый запрет для бизнеса

Части компаний хотят ограничить закупку иностранного оборудования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Российским компаниям, работающим в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, нужно запретить выводить любые средства за границу. Таким мнением с URA.RU поделился первый зампред комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«На мой взгляд, должен быть поставлен полный запрет на вывод денег за рубеж для компаний в сфере ЖКХ и энергетики», — сказал Щапов. В качестве исключения может быть рассмотрена закупка необходимого оборудования, при условии отсутствия российских аналогов, считает собеседник агентства.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников предупредил, что донастройка налоговой системы сделает менее выгодными условия для крупного бизнеса вывод средств за границу. По его словам, рассматриваются разные варианты, чтобы компании инвестировали свою прибыль.