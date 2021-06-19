В Петербурге ввели обязательную вакцинацию и ограничения по COVID

Власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинировать от коронавируса 65% государственный служащих в Санкт-Петербурге обязала администрация города. Также власти ввели новые «коронавирусные» ограничения в связи с ростом заболеваемости.

«До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от COVID-19 сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт?Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий, при котором наличие антител к COVID-19 должно быть у 65% указанных лиц», — указано на сайте администрации Петербурга. Требования вступят в силу с 21 июня.

Также с понедельника в Северной столице РФ аквапарки и аттракционы закроют для посетителей. Число посетителей выставочных мероприятий не должно превышать 500 человек, а максимальное число посетителей фан-зоны на Евро-2020 с 20 июня сократят с пяти до трех тысяч человек, уточняют «Невские новости».

Вспышки заболеваемости коронавирусом фиксируются по всей России. В связи с этим власти крупных городов вводят новые ограничения и обязуют горожан вакцинироваться.