В Госдуме одобрили идею увеличить маткапитал

Депутат Госдумы поддержала идею детского омбудсмена Фото: Анна Майорова © URA.RU

Размер материнского капитала должен увеличиваться. При этом следует расширять цели, на которые можно использовать деньги. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее о необходимости повышения маткапитала заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова во время выступления на съезде партии «Единая Россия». Она также предложила включать в трудовой стаж те годы, которые родители тратят на воспитание детей.

«Мы все с вами проголосовали за наш основной закон — Конституцию России, в соответствии с которой все адресные выплаты, пособия, пенсии, то есть, по сути, все меры социальной поддержки будут индексироваться на размер инфляции. Поэтому, конечно, материнский капитал не остановится в своём увеличении и будет продолжать расти на соответствующий процент», — цитирует депутата RT.

Она напомнила, что в этом году выплата на первого ребенка составляет 483 тысяч рублей. На второго ребенка можно получить 639 тысяч. Бессараб уверена, что следует расширять цели, на которые можно израсходовать деньги. Например, многодетным семьям следует разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля, отметила депутат.