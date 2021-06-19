19 июня 2021

Экс-глава ПФР получил шанс пройти в Госдуму от «Единой России»

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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, топилин максим, портрет
Топилин будет участвовать в выборах-2021 от ЕР Фото:

Бывший министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин утвержден в качестве кандидата в Государственную думу от Татарстана. Об этом стало известно после съезда «Единая Россия».

Топилин получил пятое место в региональном списке партии. При этом в праймериз он не участвовал.

Глава Пенсионного фонда Максим Топилин сообщил о своей отставке 11 февраля этого года. Вместо Топилина ПФР возглавил Андрей Кигим, ранее руководивший Фондом социального страхования, пишет RT. Топилин же получил новую должность. Он назначен старшим советником гендиректора РЖД Олега Белозерова. Ранее доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский обвинил экс-главу ПФР в провале пенсионной реформы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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