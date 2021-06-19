Экс-глава ПФР получил шанс пройти в Госдуму от «Единой России»

Бывший министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин утвержден в качестве кандидата в Государственную думу от Татарстана. Об этом стало известно после съезда «Единая Россия».
Топилин получил пятое место в региональном списке партии. При этом в праймериз он не участвовал.
Глава Пенсионного фонда Максим Топилин сообщил о своей отставке 11 февраля этого года. Вместо Топилина ПФР возглавил Андрей Кигим, ранее руководивший Фондом социального страхования, пишет RT. Топилин же получил новую должность. Он назначен старшим советником гендиректора РЖД Олега Белозерова. Ранее доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский обвинил экс-главу ПФР в провале пенсионной реформы.
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