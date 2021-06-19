Зюганов считает, что скоро овощной салат станет роскошью для россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава КПРФ Геннадий Зюганов предупредил о скором росте цен на продукты. В своем заявлении он сослался на прогнозы аналитиков.

«Аналитики спрогнозировали резкий рост цен на продукты. Причем, как сообщается, ценник взлетит так сильно, что нынешнее подорожание покажется несущественным. Похоже, вскоре для большинства россиян роскошеством станет простой овощной салат. Зато по телевизору нам расскажут, как все будет хорошо. Надо лишь еще немного потерпеть», — написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее Зюганов обвинил «Единую России» в невыполнении поручений президента РФ Владимира Путина. Глава государства поставил задачу выйти на мировые темпы экономики, войти в пятерку наиболее развитых стран и обуздать цены. Однако, по словам лидера КПРФ, в стране продолжают дорожать товары, а пенсионеры получают низкие выплаты. Он отметил, что с такими темпами Россия будет только пятнадцатая в рейтинге экономически развитых стран.