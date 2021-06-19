Число пострадавших от наводнения в Ялте превысило два десятка

Количество пострадавших от наводнения в Ялте составило 24 человека. Один погиб, двое — пропали без вести, сообщили в администрации города.
«По последним данным, число пострадавших составляет 24 человека», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на мэрию Ялты. Ранее сообщалось о 18 пострадавших, среди которых без вести пропавшим была объявлена только одна жительница города.
Ранее сообщалось, что 17 июня на Крым обрушился циклон, принеся сильные ливни. В Ялте и других пострадавших регионах Крыма был объявлен режим чрезвычайной ситуации, началась эвакуация. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов издевательски прокомментировал ситуацию. К 20 июня ситуация в Ялте стабилизировалась, проблемными остались только два участка города, сообщила агентству глава администрации города Янина Павленко.
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