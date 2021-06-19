19 июня 2021

Число пострадавших от наводнения в Ялте превысило два десятка

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, дтп, полиция, авария, дпс, мчс россии
Количество пострадавших в Ялте выросло до 24 человек Фото:

Количество пострадавших от наводнения в Ялте составило 24 человека. Один погиб, двое — пропали без вести, сообщили в администрации города.

«По последним данным, число пострадавших составляет 24 человека», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на мэрию Ялты. Ранее сообщалось о 18 пострадавших, среди которых без вести пропавшим была объявлена только одна жительница города.

Ранее сообщалось, что 17 июня на Крым обрушился циклон, принеся сильные ливни. В Ялте и других пострадавших регионах Крыма был объявлен режим чрезвычайной ситуации, началась эвакуация. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов издевательски прокомментировал ситуацию. К 20 июня ситуация в Ялте стабилизировалась, проблемными остались только два участка города, сообщила агентству глава администрации города Янина Павленко.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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