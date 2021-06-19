Россиян предупредили о пустых полках из-за третьей волны пандемии

Коронавирус и «прививочный нигилизм» могут стать причиной повышения цен. Полки в магазинах окажутся пустыми, если производители продуктов питания начнут массово болеть, отметил глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.
«Если к настоящему моменту цены на большинство продовольственных товаров стабилизировались, а на некоторые, например, мясо птицы и яйца, даже снижаются, то ситуация с распространением COVID-19 остается крайне тревожной. И теперь уже к росту цен может привести распространение коронавирусной инфекции», — цитирует Юшина «Интерфакс». Он отметил, что ситуация связана с резким увеличением количества заболевших и «прививочным нигилизмом».
По его словам, с полок могут исчезнуть мясо и молоко, а когда вновь появятся, то уже по новым ценам. «И если из-за болезней животных они поднялись на 20-25%, то в случае с COVID-19 этот рост может стать вдвое больше», — добавил Юшин.
Он уточняет, число заболевших коронавирусом увеличивается не только в Москве, но и в регионах, где расположены крупнейшие пищевые предприятия. Юшин считает, что их сотрудники в первую очередь должны пройти вакцинацию. «Ведь если предприятия начнут останавливаться, это будет не только удар по продовольственной безопасности страны, но и, не исключено, приведет к банкротству, потере тысяч рабочих мест и социальной напряженности и в без того непростое время», — сообщил он.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что скоро могут вырасти цены на продукты. По его словам, цены так вырастут, что подорожание цен сейчас покажется несущественным. Он сослался на прогнозы аналитиков.
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