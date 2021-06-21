В ЕР готовы назвать имена кандидатов в Тюменскую облдуму

Имена кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы в Тюменскую областную думу от ЯНАО и Тюмени будут названы на региональной партийной конференции, которая пройдет 29 июня. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По мнению другого инсайдера, предвыборные списки возглавят губернаторы регионов.
«Партийные конференции „Единой России“ в регионах пройдут 29 июня. Там будут озвучены имена кандидатов от партии, которые будут участвовать в выборах в Тюменскую областную думу от ЯНАО и Тюмени», — пояснил источник агентства на условиях анонимности.
Другой собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией, в беседе с агентством сообщил, что тюменский список кандидатов в облдуму возглавит губернатор региона Александр Моор. Ямальский — глава ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Списки возглавят Артюхов и Моор соответственно. Это было вполне предсказуемо. Для выборов такого уровня это считается нормальной практикой», — отметил собеседник URA.RU. В региональные отделения «Единой России» по ЯНАО и Тюменской области направлены запросы.
Ранее агентство писало о том, что региональный список ХМАО, ЯНАО, Тюменской и Курганской областей на выборах в Госдуму от «Единой России» возглавил Владимир Якушев. Туда также вошли тюменцы Эрнест Валеев, Ольга Швецова и Луиза Носкова.
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