Хозяин кафе, где отравили жителей ЯНАО, хочет уйти от наказания

Владелец общепита больше не является юридическим лицом и предпринимателем Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Владелец кафе «Бургер Хаус», в котором отравились жители Лабытнанги (ЯНАО), Сабухи Ахмедов не хочет нести наказание за отравление клиентов. Такую версию событий рассказал URA.RU один из пострадавших Иван Кунгурцев.

«Мы предложили ему договориться и выплатить нам компенсацию. Взамен мы бы написали расписки, что не имеем претензий, но Ахмедов отказался, закрыл кафе и нанял двух адвокатов», — сказал мужчина. Кунгурцев отметил, что пострадавшие не хотели доводить дело до суда.

Местный житель добавил, что все пострадавшие подали исковые заявления через Роспотребнадзор. Однако в ведомстве сообщили, что не имеют права подать на владельца иск, объясняя тем, что Ахмедов больше не является юридическим лицом и закрыл свое ИП. «Он это сделал, чтобы избежать таких недоразумений», — подытожил Кунгурцев.

Ямалец также сообщил о ситуации в следственный комитет, где ему сказали, что уголовное дело, возбужденное по статье 238 УК РФ, не закрыто. «В следственном комитете сказали, что не владеют информацией Роспотребнадзора и не знают, почему исковые заявления не приняли», — добавил Кунгурцев. Пострадавшим предложили самостоятельно подать на владельца в суд.

Местные жители при этом обеспокоены тем, что владелец кафе сможет заново открыть ИП и продолжить свою деятельность. Ахмедову агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, но он на сообщения корреспондента не ответил. Получить оперативный комментарий в следственном комитете ЯНАО не удалось — на звонки агентства там также не ответили. В окружном управлении Роспотребнадзора попросили отправить официальный запрос.

В начале мая десятки жителей Лабытнанги отравились в кафе «Бургер Хаус». Позже сотрудниками Роспотребнадзора была проведена проверка, в ходе которой в соусах к блюдам в заведении выявили бактерии сальмонеллы.