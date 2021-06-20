20 июня 2021

Названы самые «пьющие» регионы России

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Торговая сеть «Метрополис». Курган, продукты, покупатели, корзина с продуктами, алкоголь, магазин, питание
Больше всего спиртного покупают в Москве и Московской области Фото:

Лидерами среди российских регионов по потреблению алкоголя в этом году оказались Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Об этом журналистам рассказали в в пресс-службе Росалкогольрегулирования.

По данным ведомства, в первом квартале текущего года москвичи употребили 6,4 млн декалитров водки, коньяка, шампанского, вина и других спиртных напитков, пишут «Известия». На втором месте — Московская область (6 млн декалитров), на третьем — Санкт-Петербург (3,37 млн).

В топ-10 любителей выпить вошли жители Свердловской области (2,34 млн декалитров) и Челябинской областей (1,5 млн). При этом, в целом россияне в этом году стали пить меньше. В первом квартале этого года было куплено 66 млн декалитров спиртных напитков, а в первом квартале прошлого года — 67,87 млн. «Это удивительно! Тем более что весь средний класс, а это миллионов 20 потребителей, который обычно два раза в год уезжали в отпуск за границу, с апреля сидели и пили в России. Лично мне трудно это объяснить», — заявил газете гендиректор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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