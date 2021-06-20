20 июня 2021

Гидрометцентр предупредил о новых температурных рекордах в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики ожидают температурных рекордов Фото:

Рекорд температуры с большой долей вероятности будет обновлен в Москве 22 июня. Так считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Вероятность рекордных значений большая. 21 июня рекордное значение было в 1910 году 34,7 градуса. Это самое высокое дневное значение температуры в июне в Москве. 22 июня рекорд был 31,8 был установлен в революционном 1917 году. 23 июня -33, 6 градусов в 1948 году », — цитирует эксперта РИА «Новости».

Он отметил, вероятность рекордных значений 22 июня 2021 года очень высока. Вильфанд добавил, что в воскресенье температура воздуха в Москве поднялась до 31 градуса в воскресенье, не дотянув до рекорда 1956 года всего 0,1 градуса.

Ранее Вильфанд предупредил россиян об аномальной жаре. По его словам в Центральном федеральном округе с 19 июня начнется температура воздуха будет держаться возле отметки+30 градусов и выше. При этом в июле ожидается температура в пределах климатической нормы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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