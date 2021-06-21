Счетная палата РФ начинает проверку Челябинской области

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Заседание коллегии контрольно-счетной палаты Челябинской области. Челябинск, контрольно-счетная палата челябинской области, шеврон ксп
КСП поможет коллегам из Москвы Фото:

Счетная палата РФ 21 июня начинает проверку медучреждений Челябинской области. Мероприятие проводится совместно с Контрольной-счетной палатой региона (КСП). Об этом сообщает в официальном telegram-канале КСП.

«Сегодня совместно со Счетной палатой Российской Федерации приступаем к проведению контрольного мероприятия „Анализ системы защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования“», — говорится в сообщении. В пресс-службе КСП URA.RU уточнили, что проверка плановая.

Объектами проверки станут территориальный фонд обязательного медицинского страхования, страховые медицинские организации и лечебные учреждения региона. Проверки также пройдут в областном министерстве здравоохранения. Аудиторы двух палат намерены выяснить, как осуществляется информационное сопровождение застрахованных лиц и как контролируется объем, сроки, качество и условия предоставления медицинской помощи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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