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Пермяки решили обратиться к Путину из-за скандала со стадионом

© Служба новостей «URA.RU»
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Прямая трансляция с Путиным и мобильное приложение. Курган, смартфон, сотовый телефон, трансляция путина, прямая линия, приложение, путин на экране
Жители Перми хотят обратить внимание президента ситуацию с предполагаемой застройкой стадиона Фото:

Жители Перми, отстаивающие стадион «Молот» от предполагаемой застройки, решили обратиться на прямую линию президента Владимира Путина. Об этом сообщается в группе «Нет застройке стадиона „Молот“» соцсети «ВКонтакте».

«30 июня будет прямая линия с Путиным. Надо всем позвонить и задать вопрос по „Молоту“. Текст [обращения] должен быть лаконичным. Основные тезисы: в Перми не хватает спортивных объектов; единственный стадион, [рассчитанный] на 200 тысяч жителей, хотят застроить 11-ю высотными домами; жители собрали более 10 тысяч подписей против застройки, но их не слышат», — говорится в паблике против застройки стадиона.

URA.RU рассказывало, что власти Пермского края намерены отдать территорию стадиона «Молот» под реновацию — там может появиться бассейн и жилой квартал. Более 1800 пермяков поддержали эту идею, однако большинство горожан выступило против застройки стадиона. Они обратились к депутату Госдумы Алексею Бурнашову, попросив его вмешаться в планы по застройке спортивного объекта. Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня в 12 часов по московскому времени.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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