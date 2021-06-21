В Центробанке высказались о раздаче денег россиянам

В ЦБ объяснили, почему не могут напечатать деньги и раздать их Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Если напечатать деньги и раздать их людям, то будет рост инфляции, а не рост экономики. Об этом рассказала глава банка России Эльвира Набиуллина.

«Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции, вместо роста экономики», — сказала Набиуллина «Комсомольской правде». Так она ответила на вопрос, почему нельзя напечатать деньги и раздать их людям, чтобы был рост экономики.

Набиуллина отметила, что с помощью ключевой ставки ЦБ влияет на инфляцию. Глава банка России сообщила, что чем выше ключевая ставка, тем привлекательнее депозиты. Из-за этого люди меньше берут кредиты, и так ЦБ влияет на спрос. «Но на инфляцию можно влиять и создавая условия для роста предложения. Если есть рынок, где растут цены, у нас не должно быть барьеров, чтобы новые производители выходили на этот рынок, а старые расширяли производство. Тогда они будут больше зарабатывать, а цены будут расти скромными темпами», — сказала она. Набиуллина сообщила, что если есть барьеры или монополия, что цены остаются высокими, поэтому конкуренция важна для снижения инфляции.

Центробанк повысил ключевую ставку с 5% до 5,5% годовых. В Центробанке надеются, что годовая инфляция во втором полугодии 2022 года составит 4%, пишет Nation News.

Ранее Набиуллина рассказала, почему власти не могут понизить ключевую ставку до нуля, как в развитых странах. По ее словам, такие меры привели бы к падению курса рубля, резкому росту инфляции и к тому, что бизнес прекратил бы инвестиции в развитие.