Набиуллина объяснила, почему в России не понизят ключевую ставку

Глава ЦБ сказала, что власти не пойдут на такие меры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Снижение ключевой ставки до нуля привело бы к резкому росту инфляции, падению курса рубля и к тому, что бизнес престал бы инвестировать в развитие. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина.

«Это привело бы к резкому росту инфляции. Мне тяжело гадать. Но это точно были бы двузначные цифры. Было бы сразу несколько тяжелых последствий», — сказала Набиуллина в интервью «Комсомольской правде». Так она ответила на вопрос, почему власти не понизят ключевую ставку до нуля, как в развитых странах.

По ее словам, началось бы падение курса рубля. «Потому что люди стали бы уводить сбережения в валюту. Во-вторых, бизнес перестал бы инвестировать в развитие. Потому что для этого очень важна предсказуемость на долгосрочную перспективу», — отметила глава ЦБ.

Недавно Центробанк повысил ключевую ставку на 0,5%, теперь ставка составляет до 5,5% годовых. В банке России отметили, что экономика в мире и в стране восстанавливаются быстрее, чем ожидали, а инфляция выше прогнозов. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

Ранее Набиуллина рассказала, почему власти не контролируют стоимость продуктов. По ее словам, долгое сдерживание цен может привести к дефициту товаров и развитию черного рынка. Она отметила, что эта мера для крайних случаев и на короткий промежуток времени.