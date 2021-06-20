На одну вакансию медика в ЯНАО приходится 1,5 резюме Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе число вакансий для специалистов медицинского профиля за два года увеличилось более, чем в два раза, а отрасль испытывает кадровый голод. К такому выводу пришли аналитики службы исследований hh.ru, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса по поиску работы. В

«За два года спрос на медиков в России вырос почти в два раза — на 82% за январь—май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года, — сообщили представители hh.ru. — В Ямало-Ненецком автономном округе вакансий для медицинских работников стало на 101% больше». При этом средняя предполагаемая зарплата для медиков в ЯНАО составила 60 тысяч рублей.

В пресс-службе агентства уточнили, что на одну медицинскую вакансию в ЯНАО на данный момент сегодня приходится всего 1,5 резюме, что указывает на острейший кадровый дефицит. Ситуацию осложняет и то, что среди соискателей зачастую популярны не те медицинские специальности, какие востребованы медучреждениями.

Соискательство по медицинским направлениям растет куда медленнее, чем предложения работы. Рекрутеры отмечают, что количество соискателей в сфере «Медицина, фармацевтика» за этот же период выросло лишь на 43% (на 45% по России в среднем).

В окружном департаменте здравоохранения был запрошен комментарий. В настоящее время представители ведомства готовят ответ.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года работу в медучреждениях Ямала получили свыше 200 специалистов разного профиля. Подъемные выплаты для приезжающих в регион медиков власти увеличили до 3 млн рублей.