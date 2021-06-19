Курганский вуз ответил, почему отчислил подозреваемого в убийстве

Курганского спортсмена подозревают в убийстве бывшего смотрящего колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области арестованного по подозрению в убийстве студента Романа Симахина отчислили из Шадринского государственного педуниверситете (ШГПУ) за неуспеваемость. Молодого человека задержали после конфликта с экс-смотрящим ИК-1 Максимом Рябовым. О причинах отчисления URA.RU рассказали в ШГПУ в ответе на запрос.

«Роман Симахин приказом ректора от 11 июня не был допущен к государственной итоговой аттестации, как не выполнивший обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. В связи с чем был отчислен из университета», — ответили в вузе.

Ранее URA.RU писало, что курганского спортсмена-пауэрлифтера Романа Симахина, подозреваемого в убийстве экс-смотрящего за ИК-1 Максима Рябова, исключили из вуза. Об этом URA.RU рассказал адвокат Симахина Николай Перунов. Он пояснил, что отчисление стало неожиданностью для Симахина. В здании вуза при этом убрали все фото Симахина с завоеванными, в том числе для вуза, медалями.

Симахин через адвоката заявил, что убийства Рябова, по его мнению, не было, а была самооборона. Инцидент случился 6 июня. Рябов был ранен в живот, после чего скончался. По словам знакомых с ним людей, Рябов после освобождения из колонии пять лет назад вел законопослушный образ жизни. Симахина задержали в Шадринске. Следственным управлением СК России по Курганской области спортсмену предъявлено обвинение в совершении убийства.