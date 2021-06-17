17 июня 2021

Из курганского вуза исключили студента, заподозренного в убийстве

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Пауэрлифтера подозревают в убийстве криминального авторитета Фото:

Курганского спортсмена-пауэрлифтера Романа Симахина, подозреваемого в убийстве экс-смотрящего Максима Рябова, исключили из вуза. Об этом URA.RU рассказал адвокат Симахина Николай Перунов.

«Столкнулись с неприятной ситуацией. Еще не решена судьба Романа, а Шадринский государственный педагогические университет, узнав, что у Симахина неприятности, тут же его отчислил с четвертого курса. Сорвали все фотографии с медалями, то есть полностью от него открестились в течение одних суток», — пояснил Перунов.

С его слов, для жалобы по оспариванию ареста защитник попросил в вузе характеристику. Однако университет просьбу проигнорировал. «Тренерский состав дал положительную характеристику. А вуз, за который Роман на протяжении многих лет выступал, не соизволил даже дать характеристику, которая может быть только положительной», — пояснил Перунов.

Уточнить позицию ШГПУ по вопросу отчисления Симахина URA.RU оперативно не удалось. В вузе попросили отправить официальный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее Симахин через адвоката заявил, что убийства Рябова не было — была самооборона. Инцидент случился 6 июня. Рябов был ранен в живот, после чего скончался. Мужчина раньше был смотрящим в курганской колонии №1. По словам знакомых с ним людей, Рябов после освобождения из колонии пять лет назад вел законопослушный образ жизни. Симахина задержали в Шадринске. СУ СК России по Курганской области спортсмену предъявлено обвинение в совершении убийства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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