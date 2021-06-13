13 июня 2021
12 июня 2021
11 июня 2021

Арестован подозреваемый в убийстве курганского экс-смотрящего

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продление ареста Владимиру Рыжуку. Курган, наручники
В Курганской области задержали подозреваемого в громком убийстве в Шадринске Фото:

В Курганской области заключен под стражу подозреваемый в убийстве бывшего смотрящего курганской колонии Максима Рябова. Мужчину задержали в Шадринске. Об аресте подозреваемого URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК России по Курганской области.

«Задержанному следственными органами предъявлено обвинение в совершении убийства. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в областном управлении СКР.

По сведениям инсайдеров URA.RU, подозреваемый — известный спортсмен-пауэрлифтер Роман Симахин. Инцидент с Рябовым произошел 6 июня. В ходе конфликта в бывшего смотрящего был произведен выстрел из «Сайги» в живот. Рябов скончался в больнице.

URA.RU со ссылкой на сведения инсайдеров, лично знакомых с Рябовым, ранее сообщало, что Симахин через несколько дней после убийства приходил в правоохранительные органы с адвокатом. Тогда его отпустили. Но позднее состоялось его задержание и избрание меры пресечения. Получить комментарии Симахина URA.RU не удалось. В распоряжении редакции нет его номера телефона.

Спортсмен из Курганской области Роман Симахин в 2018 году стал победителем первенства мира по пауэрлифтингу в городе Почефструм (ЮАР). Выполняя жим лежа, зауралец поднял 290 килограммов. На первенстве России 2018 года юноша завоевал серебряную медаль и побил сразу несколько рекордов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...