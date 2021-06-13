Арестован подозреваемый в убийстве курганского экс-смотрящего

В Курганской области задержали подозреваемого в громком убийстве в Шадринске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области заключен под стражу подозреваемый в убийстве бывшего смотрящего курганской колонии Максима Рябова. Мужчину задержали в Шадринске. Об аресте подозреваемого URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК России по Курганской области.

«Задержанному следственными органами предъявлено обвинение в совершении убийства. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в областном управлении СКР.

По сведениям инсайдеров URA.RU, подозреваемый — известный спортсмен-пауэрлифтер Роман Симахин. Инцидент с Рябовым произошел 6 июня. В ходе конфликта в бывшего смотрящего был произведен выстрел из «Сайги» в живот. Рябов скончался в больнице.

URA.RU со ссылкой на сведения инсайдеров, лично знакомых с Рябовым, ранее сообщало, что Симахин через несколько дней после убийства приходил в правоохранительные органы с адвокатом. Тогда его отпустили. Но позднее состоялось его задержание и избрание меры пресечения. Получить комментарии Симахина URA.RU не удалось. В распоряжении редакции нет его номера телефона.

Спортсмен из Курганской области Роман Симахин в 2018 году стал победителем первенства мира по пауэрлифтингу в городе Почефструм (ЮАР). Выполняя жим лежа, зауралец поднял 290 килограммов. На первенстве России 2018 года юноша завоевал серебряную медаль и побил сразу несколько рекордов.