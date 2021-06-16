Заявление подозреваемого: курганский экс-смотрящий умер случайно

Подозреваемый в убийстве бывшего смотрящего курганской колонии заявил о самообороне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганский спортсмен Роман Симахин, подозреваемый в убийстве бывшего смотрящего курганской колонии Максима Рябова, сделал заявление. Через своего адвоката Николая Перунова он сообщил URA.RU, что смерть Рябова была случайностью.

«Это была самооборона. Роман своей грудью прикрыл друга. Неизвестно, как бы все обернулось, если бы потерпевший Рябов достал из своего рюкзака оружие в 12 часов дня, рядом с учебным заведением, где было много народу и детей. Считаем, что Роман поступил героически», — рассказал Перунов.

С его слов, Симахин пришел на встречу (6 июня) без оружия. При этом у пострадавшего при себе было и ружье, и нож мачете. О том, что Рябов после инцидента погиб, спортсмен узнал 9 июня. В этот же день он пришел в правоохранительные органы и рассказал подробности.

Адвокат уверен, что Симахина можно было не арестовывать. Сейчас в Курганский областной суд подана жалоба на меру пресечения. «Роман является ведущим спортсменом международного уровня. Неоднократным чемпионом российских и зарубежных соревнований по пауэрлифтингу, студент. Считаем, что его можно отпустить под подписку о невыезде», — уточнил Перунов.

URA.RU сообщало, что в Курганской области заключен под стражу подозреваемый в убийстве бывшего смотрящего курганской колонии Максима Рябова. Обвиняемого — победителя первенства мира по пауэрлифтингу Романа Симахина задержали в Шадринске. СУ СК России по Курганской области спортсмену предъявлено обвинение в совершении убийства.