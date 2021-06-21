Путин поручил пересмотреть тарифы на электроэнергию

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Планируется сдерживать темпы роста тарифов электроэнергии Фото:

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля подготовить предложения, чтобы сдержать темпы роста тарифов на электроэнергию для населения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Подготовить предложения по сдерживанию темпов роста тарифов на электроэнергию для населения в связи с обеспечением энергоснабжения участков железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов», — указано в поручении Путина правительству РФ, а также властям дальневосточных и сибирских регионов. Постановление опубликовано на сайте Кремля. Президент ожидает доклад до 1июля.

Ранее аналитики сообщили, что Россия вошла в топ-3 стран Европы с самым дешевым электричеством. На первом месте в рейтинге Казахстан, затем следуют Россия, Украина и Белоруссия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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