Россия вошла в топ-3 стран Европы с самым дешевым электричеством

Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы с самой дешевой электроэнергией. Об этом свидетельствуют данные аналитиков.
Для оценки стоимости электроэнергии эксперты РИА «Рейтинг» проанализировали цены в расчете на рубли. Первое место занял Казахстан. Там кВт.ч стоит чуть больше двух рублей. Далее следует Россия, где средняя стоимость электричества составила 3,6 рубля за кВт.ч. Третье место по занимает Украина (4,5 рубля). На четвертом Белоруссия (5 рублей).
Самая высокая стоимость электроэнергии для населения — в Германии — 27 рублей за кВт.ч. В первую пятерку по дороговизне входят также Дания, Бельгия, Ирландия и Испания.
Ранее Союз потребителей России обратились в правительство с просьбой ввести прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию. Она предполагает, что в случае потребления больше установленной нормы граждане будут платить более высокую цену за единицу энергии. Однако в Минэнерго эту идею не рассматривают.
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