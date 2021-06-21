Россиянке 3 недели не выдавали COVID-сертификат из-за ошибки

Жительница Екатеринбурга Ольга, поставившая прививку от коронавируса в мае, три недели не могла получить прививочный сертификат из-за ошибки на портале Госуслуг. В графе с указанием города, где была сделана прививка, вместо Екатеринбурга у женщины был указан Белгород. Об этом Ольга рассказала журналистам URA.RU.
«Прививку я поставила в мае. В начале июня решила проверить в личном кабинете на сайте Госуслуг прививочный сертификат и выяснила, что вместо Екатеринбурга местом вакцинации обозначен Белгород. Я написала на сайте заявление, что сертификат не мой, его перенаправили в Министерство здравоохранения РФ, оттуда в минздрав Свердловской области, потом в 24-ю больницу, где была поставлена прививка, откуда пришел ответ, что с их стороны все было заполнено правильно», — сказала в беседе с URA.RU Ольга.
После этого, по словам жительницы Екатеринбурга, она вновь написала в личном кабинете заявление о том, что вопрос не был решен, попросила направить запрос в минздрав Белгородской области. «От них пришел ответ, что на меня никаких данных не составляли. Я вновь в личном кабинете написала обращение, его отправили в администрацию губернатора Белгородской области. После чего пришел исправленный сертификат с извинениями о техническом сбое, произошедшем на сайте Госуслуг», — подытожила Ольга. Таким образом, на решение вопроса ушло около трех недель.
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