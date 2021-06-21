Самолеты-разведчики США подлетели к границам Крыма

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Сервис FlightRadar зафиксировал американские военные судна у границ с Россией (архивное фото) Фото:

Самолеты-разведчики ВМС США Р-8А Poseidon и Boeing RC-135V кружат вдоль побережья Крыма и Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Flighradar.

По данным сервиса, Р-8А Poseidon пролетел вдоль побережья Крыма и Краснодарского края. Также Boeing RC-135V направился к границам Кубани с Греции.

Ранее было известно, что Россия переделает самолеты «открытого неба» в разведчики. Перед этим Россия заявила о выходе из Договора по открытому небу 15 января. В конце ноября прошлого года аналогичное решение приняли США, мотивируя это невозможностью наблюдать за военной деятельностью других стран-участников соглашения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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