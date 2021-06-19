Гидрометцентр: в регионы УрФО придут дожди и порывистый ветер

В УрФО ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В регионах Уральского федерального округа ожидается повышение температуры до 23-28 градусов. Региональные гидрометцентры прогнозируют кратковременные дожди и местами порывистый ветер.

«Ожидается два, кое-где три дня с кратковременным дождем. Будет умеренно тепло, во второй половине недели температура воздуха превысит на 2-3° средние многолетние значения: 25—28 июня ожидается ночью 11-16°, днем 23-28°», — сообщает уральский гидрометцентр на своем официальном сайте. Отмечается, что в понедельник и вторник в Свердловской области возможен сильный порывистый ветер. Уральский гидрометцентр также предупредил о высокой пожарной опасности Свердловской, Курганской и Челябинской областях.

В Курганской области во вторник и среду воздуха сохранится на уровне 18-23 градусов, а в четверг потеплеет до плюс 26. В ближайшие дни в регионе возможен кратковременный дождь и порывистый ветер. В Челябинской области во вторник температура поднимется до 27-32 градусов, в среду — до плюс 20-25, а в четверг — до плюс 23-28. Синоптики сообщают о дождливой погоде и порывистом ветре.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области наступит похолодание — температура воздуха днем опустится до 15-19 градусов, а ночью до плюс 3-8. Местами также ожидается небольшой дождь.

В ХМАО температура воздуха во вторник и среду будет на уровне 13-18 градусов, а в четверг поднимется до 17-22 градусов. Синоптики предупреждают о небольшом дожде и порывах ветра до 14 метров в секунду. В ЯНАО ожидается ветреная погода и небольшой дождь, температура воздуха во вторник—четверг поднимется до 15-17 градусов выше нуля.

Ранее синоптики предупреждали о сильном ветре — до 17 метров в секунду — и грозах в Свердловской области. Сообщалось, что такая погода установится в начале и конце недели. С 25 по 27 июня в регионе ожидаются ливни и грозы, а температура воздуха достигнет 29-30 градусов.