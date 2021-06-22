Рыжий из «Иванушек» расстроился из-за отмены «Ночи музыки»

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Празднование 25-летнего юбилея мясокомбината
Андрей Григорьев-Апполонов надеется, что «Ночь музыки» состоится чуть позже Фото:

Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, которая был заявлен хедлайнером «Ночи музыки» в Екатеринбурге, признался, что расстроился, когда узнал об отмене мероприятия. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Глобально я ожидал очередной волны эпидемии, поэтому, узнав буквально два часа назад об отмене концерта в Екатеринбурге, расстроился, но не очень, потому что знал, чувствовал, что опять начнется эта шняжка вся», — отметил Григорьев-Апполонов. Он предположил, что это не единственное выступление, которое может быть отменено в ближайшее время. «Мы в первую очередь беспокоимся и о своем здоровье, и о здоровье посетителей концертов и поклонников, не только наших. Ну что? Через год увидимся? Я очень на это надеюсь», — резюмировал он.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о том, что запланированная в Екатеринбурге на 25 июня «Ночь музыки» не состоится из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. По данным источников URA.RU, близких к правительству, власти региона обсуждают перенос мероприятия.

«Ночь музыки» должны была пройти в Екатеринбурге 25 июня. На разных площадках ожидались выступления Леонида Агутина, групп «Каста» и Иванушки International, SLAVA MARLOW, Лолиты, Вадима Самойлова и других артистов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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