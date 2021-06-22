В ЯНАО вахтовик из ХМАО насмерть забил соседа по общежитию

Югорчанин ранее уже был судим по аналогичной статье Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вахтовик из Нягани (ХМАО) насмерть забил соседа по общежитию в Тарко-Сале (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

«Пуровским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Нягани. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствием установлено, что 2 марта между соседями возник конфликт, в ходе которого житель Нягани избил второго вахтовика. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы. Силовики также выяснили, что 43-летний подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против жизни и здоровья по аналогичной статье. Уголовное дело передано в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что вахтовики жестоко убили жителя ЯНАО. Причиной конфликта стало распитие алкогольных напитков и громкая музыка. Рабочие пытались скрыть следы преступления и сбежать, однако были задержаны в поезде.