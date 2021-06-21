Депутаты Екатеринбурга одобрили VIP-стройку на острове у ЦПКиО

Предполагается, что искусственный остров появится на заболоченном участке возле ЦПКиО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гордума Екатеринбурга утвердила изменения в Правила землепользования и застройки, которые предполагают присвоение участку в пойме реки Исети, рядом с Центральным парком культуры и отдыха им. Маяковского, статуса Ж-4 (зона среднеэтажной жилой застройки). В дальнейшем это позволит возвести там искусственный остров с элитным жильем на четыре тысячи человек.

О том, что рядом с ЦПКиО может появиться искусственный остров с VIP-жильем, URA.RU писало еще в сентябре прошлого года. Позднее строительная компания Acons Group презентовала этот проект. Он должен стать аналогом «Новой Голландии» в Санкт-Петербурге. В начале года мэр Алексей Орлов разрешил компании «Грейт Девелопмент» (связана с Acons Group) подготовить проекты планировки и межевания площадки.

Глава «ЛСР. Недвижимость — Урала», депутат Владимир Крицкий высказался в поддержку «Новой Голландии» в Екатеринбурге, но с одним условием: участок возле ЦПКиО должны разыграть на открытом аукционе. «Это в чистом виде предоставление под искусственно созданный водный объект, а мы знаем, что эти полномочия осуществляются на аукционной основе. Я бы просто убедительно просил очень внимательно посмотреть правовые основы дальнейшего предоставления земельного участка», — сказал Крицкий.

В мэрии Екатеринбурга пояснили URA.RU, что решение депутатов существенно не продвигает проект острова. «Поскольку это водная территория, необходимы согласования с Минприроды и другими ведомствами, а затем аукцион. То есть такого, что сегодня назначение участка поменяли и завтра туда кто-то сможет зайти, нет», — описал ситуацию собеседник агентства.