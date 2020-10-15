Свердловский девелопер создает в Екатеринбурге жилой остров

Голландская компания SVESMI вместе с ACONS GROUP придумали, как из депрессивной территории сделать жилой остров Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

В сентябре 2020 года стало известно, что в Екатеринбурге возле Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского может появиться квартал «Малая Голландия». Идея, аналог которой есть в Санкт-Петербурге, будет воплощена на заброшенном и депрессивном участке города. Как он преобразится в территорию, где сочетаются жилье и общественные пространства — только на URA.RU.

Журналистам агентства удалось пообщаться с руководителем и владельцем ACONS GROUP (соавторы проекта) Иваном Кузнецовым до официальной презентации на 100+ Forum Russia и уточнить, почему он взялся за этот проект.

Acons Group в 2016 году начала строительство ЖК Clever Park. Сейчас квартал является одним из любимых мест для прогулок горожан Фото: Clever Park

— Почему решили реализовать проект именно в районе ЦПКиО?

— Когда я начинал строить Clever Park — все уверяли, что я сумасшедший. Участок был непроходимым болотистым берегом реки, который порос кустарником. Более непривлекательного клочка земли в центральной части Екатеринбурга было не найти. Тогда мы делали свои первые шаги в девелопменте, и я четко понял для себя разницу между «девелопером» и «застройщиком». Застройщики город застраивают, а девелоперы — развивают. С тех пор привлекательность любого участка для меня — это перспектива развития территории.

Поэтому новый проект для нас — логичное продолжение Clever Park. Давайте честно: на данный момент это непривлекательное, сильно загрязненное отходами болото. Да, требуется рекультивация. Но я абсолютно уверен, что город должен развиваться не квадратными метрами, а именно так: новыми набережными, парками, общественными центрами.

— Как появилась эта идея?

— Мы с коллегами из SVESMI разрабатывали проект реорганизации ЦПКиО. В процессе обсуждения проекта с горожанами поступили пожелания восстановить парковый пруд, который сейчас стал просто большим болотом. К территории парка этот участок не относился, поэтому его судьба нас мало интересовала.

Проект после общественных обсуждений отправили на доработку, а администрация города попросила нас подумать над восстановлением пруда. Провели экологическую экспертизу. SVESMI проконсультировались со своими водными инженерами. Резюме: нужно чистить воду, рекультивировать грунт, а если уровень восстановить в полном объеме, то Исеть поднимется настолько, что мы затопим пару прилегающих к ней кварталов.

— Во сколько бы это обошлось городу?

По словам Ивана Кузнецова, аналогов этому инвестиционному проекту в Екатеринбурге нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Просчитали вариант восстановления уровня воды с системой очистки. Предварительный расчет стоимости — порядка 1,5 млрд рублей. Очевидно, что городу есть, на что потратить 1,5 миллиарда, не считая строительства набережных. Эта инициатива в тот момент мне лично казалась красивой задумкой, которая ни мне, ни муниципалитету просто не по карману. Об этом я и сообщил архитекторам.

Был уверен, что тему мы закрыли, но SVESMI услышали в этом вызов: есть задача — ищем решение. И спустя время они вернулись с проектом острова. Получилась классическая для Европы схема, при которой выигрывают все — жители, администрация и бизнес. Если я использую площадь под жилое строительство, то смогу позволить себе затраты на восстановление прилегающего к парку водоема и строительство набережных. То есть это не просто застройка, а масштабный инвестиционный проект, где инвестор берет на себя обязательства по развитию городских территорий.

— Получается, что за счет возведенных квадратных метров жилья, Вы компенсируете затраты на восстановление воды и строительства набережных?

— Логика верная, да. С той поправкой, что большого количества квадратных метров там не будет — никаких небоскребов.

— Таунхаусы?

— Тоже мимо. Высотность будет варьироваться от трех до восьми этажей.

— А почему именно такая высотность? С кем будете конкурировать в данной специфике недвижимости?

Сейчас участок, где по проекту может появиться «Новая Голландия», является заброшенным и депрессивным Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Пока в Екатеринбурге аналогичных проектов нет. Город растет преимущественно вверх и в целом эта высота определяет нас как современный, развивающийся мегаполис. Но здесь мне хотелось принципиально нового формата — более уютного и камерного.

— Есть ли эскизы или может быть уже проект будущего жилого квартала?

— Не хочу раскрывать детали заранее — мы готовим развернутую презентацию проекта в рамках Forum 100+. Но и секрета здесь никакого нет. Да, это масштабный проект, и он намного шире, чем просто история про квадратные метры. В нем все как мы любим: много общественных пространств и совершенно новое качество жилой среды на месте депрессивной во всех смыслах и не используемой сегодня территории. О концепции подробно поговорим на Forum 100+. Не буду раскрывать детали раньше времени.

— Ваши партнеры по проекту тоже примут участие в форуме?

— Участие наших голландских партнеров SVESMI по очевидным причинам пройдет в онлайн-формате. Думаю, что актуальные сегодня Figital форматы, которые позволяют объединять онлайн и оффлайн истории. Мы очень благодарны организаторам форума за возможность не менять свои планы из-за закрытых границ и карантина.

— Почему для работы над проектом Вы привлекли именно голландцев?

— Они предложили этот проект, что в целом очень нетипично для взаимоотношений строителей с архитекторами. В данной истории мы видим в SVESMI экспертов и партнеров, а не просто исполнителей. Да и кто, собственно, разбирается в островах, воде и болотах лучше голландцев?

Однако, было бы неверным готовить такой проект без участия местного экспертного сообщества. Мы уже сотрудничаем с уральскими архитекторами, и при работе над фасадами планируем на конкурсной основе привлечь несколько команд из Екатеринбурга. Хотя концепт у проекта европейский, нам хотелось бы сделать его максимально уральским по духу.

Будущий остров не будет частной территорией. В преображенный квартал свободный доступ будут иметь не только жители домов, но и посетители парка Маяковского Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Ходят слухи, что остров будет закрытым и попасть на него смогут только собственники недвижимости.

— Нет. Самая близкая к нашей задумке аналогия — это Новая Голландия в Петербурге. Там нет жилых объектов, но смысл тот же. Остров станет новым городским пространством и точкой притяжения столицы Урала. Я не вижу аналогов проекту в Екатеринбурге — это принципиально новые решения и в плане концепции, и в плане архитектуры.

— Как будете решать вопрос с инфраструктурой? Как жители острова будут на него попадать?

— Мостами, конечно. В том числе и пешеходными. Потому что остров — это не частная территория, а своего рода новый вход в Парк Маяковского для жителей всех кварталов, примыкающих к ЦПКиО со стороны Машинной.

— Были ли в городе еще претенденты на этот участок?

— Этого я не знаю, однако точно могу сказать, что вдоль Машинной к Исети прилегают участки еще нескольких застройщиков. И мы планируем начать с ними переговоры о создании единой линии набережных, которые затрагивают их территорию. С некоторыми из них уже удалось встретиться и предварительно все очень позитивно реагируют на предстоящие перемены.

По словам Кузнецова, первые эскизы инфраструктуры острова будут презентованы на Forum 100+ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Насколько сложно было убедить власти в успехе проекта?

— Мы находимся в процессе переговоров. Базово наш подход вызвал очень положительный отклик — ведь мы уже развиваем сеть набережных от Ткачей до Щорса, без всяких инвестиционных проектов и обязательств. Поэтому недоверия или сомнений мы не встретили.

— А как городские власти относятся к реновации города в целом? Есть ли какие-то варианты по обновлению жилищного фонда, который становится ветхим?

— Думаю, каждый муниципалитет в целом за реновацию. Вопрос в разумном подходе к реализации этих идей. Пока в Екатеринбурге вопрос стоит не так остро, но еще через 10 лет действительно нужно будет иметь четкий и согласованный с горожанами план действий.

— Есть ли планы по другим девелоперским проектам, где для развития Вы сможете привлечь местные компании?

— Других девелоперских проектов у нас пока нет, но с местными компаниями мы всегда и охотно сотрудничаем — например, наши партнеры и большие друзья R1, которые в данный момент работают над Clever Park совместно с британским бюро Twelve Architects.