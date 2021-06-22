Врач призвал воздержаться от полетов на самолетах после COVID

После любого перенесенного инфекционного заболевания (особенно если оно прошло в тяжелой форме), в том числе COVID-19, требуется восстановление в течение месяца или двух. Тяжелые нагрузки для здоровья, в том числе перелеты, могут привести к осложнениям. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, доктор биологических наук, академик РАН Виталий Зверев.
«Конечно, после коронавируса, как и после перенесенной кори, тяжелого гриппа или после гепатита, нужно восстанавливаться в течение месяца или двух. Нужно сдать анализы, проверить, закончился ли воспалительный процесс. Тем, кто тяжело переболел, и это касается не только коронавируса, следует воздержаться от полетов и путешествий. После любого инфекционного заболевания может быть осложнение», — подчеркнул Зверев.
О необходимости реабилитации после COVID-19 заявил в беседе с URA.RU и главврач главного ковидного госпиталя Горнозаводского округа — горбольницы №1 Нижнего Тагила — Александр Павловских. «Все переносят коронавирус по-разному, ведь инфекция еще не изучена, поэтому с ней не стоит играть. Нужно следовать советам медицинских работников, полностью пройти реабилитацию», — добавил он.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об углубленной диспансеризации для граждан, переболевших коронавирусом. Программа будет запущена с 1 июля.
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