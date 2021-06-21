Курганские перевозчики объединились, чтобы противостоять мэрии

В Кургане перевозчики объединились в союз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

После ряда конфликтов по поводу пассажирских перевозок владельцы транспортных компаний в Кургане создали союз. Организация поможет договариваться с мэрией по спорным вопросам — о сокращении автобусов, повышении стоимости проезда и так далее. Об этом URA.RU рассказал один из организаторов союза транспортных предприятий Владимир Соболев.

«Мы пытаемся выходить на диалог с мэрией. Встречаемся и вырабатываем единое мнение, что не всегда сразу удается сделать. Но решения находим компромиссно», — пояснил перевозчик. Он добавил, что сейчас в союз входят семь владельцев предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки. Некоторые курганские предприниматели не стали вступать в организацию.

Инсайдер из сферы автобусных перевозок пояснил, что те, кто отказались войти в союз не видят в этом смысла. «Одна из целей организации — это проработка вариантов ухода от НДС. Это снизит затраты предприятий, повысит доходы компаний. Законный путь — установление регулируемых тарифов. То есть стоимость перевозок надо будет утверждать через департамент регулирования цен и тарифов. И не факт, что чиновники утвердят экономически обоснованную цену. Некоторые не хотят рисковать», — пояснил источник. В пресс-службе мэрии пообещали URA.RU в ближайшее время прокомментировать взаимодействие с союзом.

Ранее URA.RU писало, что перевозчики вынуждены повышать стоимость проезда в автобусах. Чтобы остановить темпы подорожаний, власти приступили к сокращению количества общественного транспорта. Изменения затронули почти 40 городских маршрутов. Городские власти рассматривают возможность вернуть регулируемый тариф на автобусы, который действовал в городе до 2016 года.