Пермские депутаты решили, когда их будут выбирать вновь

19 сентября состоятся выборы депутатов Пермской городской думы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Выборы депутатов Пермской городской думы состоятся 19 сентября. Решение о назначении выборов на эту дату 22 июня на пленарном заседании приняли депутаты гордумы Перми.

«Назначить выборы депутатов Пермской городской думы седьмого созыва на 19 сентября 2021 года», — сказано в решении городской думы Перми. Решение вступит в законную силу после официальной публикации. Ожидается, что это произойдет 25 июня.

На следующий день после публикации решения кандидаты в депутаты могут подать документы в избирательную комиссию. В единый день голосования пермяки выберут 22 депутата по одномандатным округам и еще 14 депутатов по партийным спискам.

Также 19 сентября, в единый день голосования, пройдут выборы депутатов законодательного собрания Пермского края и Государственной Думы РФ. Жители Перми на своих избирательных участках получат шесть бюллетеней.