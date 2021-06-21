В Курганскую область не пустили 100 тонн казахстанской капусты

За четыре дня на курганской границе выявили 116 тонн капусты без маркировки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несколько партий капусты общей массой в 116 тонн задержали сотрудники Россельхознадзора в пункте пропуска через госграницу «Петухово» в Курганской области с 17 по 20 июня. На упаковках с грузом не было маркировки, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Граждане Республики Казахстан пытались ввезти капусту белокочанную, на упаковках которой отсутствовала маркировка», — рассказали в ведомстве. По закону, на каждой упаковке подкарантинной продукции должна быть маркировка с информацией о стране и месте ее происхождения, стране-экспортере или стране-реэкспортере.

В отношении граждан Республики Казахстан, перевозивших груз, возбуждены дела по ст. 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции). Груз без маркировки запретили ввозить в Россию. Всю продукцию под контролем сотрудников Россельхознадзора вернули в Казахстан.

В конце мая в Петухово задержали 21 тонну сушеного манго и макадамии из Казахстана. Перед этим в Курганскую область пытались ввезти казахстанских пчел. В апреле в регион не пропустили 18 тонн чилийского лосося, которого везли из Киргизии.