Источник: Сбер ввел обязательную вакцинацию сотрудников в Москве

Сотрудники офисов Сбербанка в Москве, контактирующие с клиентами, должны будут пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом говорится в письме, разосланном работникам кредитной организации, фото письма есть в распоряжении URA.RU. В пресс-службе Сбербанка не опровергли данную информацию, отметив, что организация выполняет предписания по противодействию короновирусу.
«Для исполнения Постановления главного государственного санитарного врача по Москве „О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показателям“ и в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции принято решение об обязательной вакцинации всех сотрудников офисов и подразделений банка, непосредственно контактирующих с клиентами», — говорится в тексте письма, разосланного сотрудникам Сбербанка.
Согласно письму, прививки должны себе сделать работники, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют иммунитета к SARS-CoV-2. Первый компонент вакцины сотрудникам Сбербанка должны поставить до 15 июля, второй до 15 августа.
В пресс-службе Сбербанка не опровергли факт обязательной вакцинации сотрудников, контактирующих с клиентами. «Сбербанк всегда выполняет решения контролирующих органов по мерам противодействия коронавирусной инфекции», — сообщили URA.RU в пресс-службе Сбербанка.
Редакция также пыталась получить комментарий у старшего управляющего директора, директора департамента продаж и обслуживания сети ВСП Сбербанка Василия Палаткина, который указан автором разосланного сотрудникам банка письма. По имеющимся в распоряжении редакции телефонам никто не взял трубку.
Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса не менее 60% работников, сотрудников сферы услуг. Такое же решение принял и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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